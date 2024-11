‘Estamos convencidos que una mejor Olavarría es posible’

El intendente Maximiliano Wesner encabezó el acto protocolar por el 157° aniversario de la ciudad, en la plaza Álvaro Barros este lunes. Tuvo un desarrollo dinámico y fue el único orador del mismo. A diferencia de otros años, no se colocaron ofrendas florales. El jefe comunal estuvo acompañado por su gabinete, concejales de casi todas las bancadas, representantes de instituciones como Bomberos, Coopelectric, Cámara Empresaria, y funcionarios judiciales, militares, policiales.