IOMA: ‘Conveniar directamente nos permite tener más control sobre los recursos’

El Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, respondió acerca de la situación por la que atraviesa la obra social, en conflicto con FEMEBA. “Estamos trabajando para que los lugares donde haya conflicto, haya una mesa de negociación’, expresó, sin puntualizar en Olavarría. Volvió a poner el tema de los cobros indebidos como motivo para hacer el convenio con la Federación.