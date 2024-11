‘Lo más lindo es ver a la gente disfrutando con lo que uno hace’

Viajando a Mercurio, banda de rock que surgió en 2018, tocó por primera vez frente a una multitud de personas que cantaron sus canciones. Luciano Dorio, guitarrista y cantante del conjunto, pasó por los micrófonos de Lu32 luego de bajarse del escenario. Agradeció a la Municipalidad por la oportunidad de presentar su música y consideró que este año fue el mejor desde la formación, debido a que lograron sacar un disco con canciones propias.