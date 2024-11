Paloma Pacheco: “Fue un año muy movilizante”

La artista local fue la encargada de abrir la Fiesta de Olavarría, que se desarrolló este lunes en el Parque Helios Eseverri. En diálogo con Lu32, la cantante de folklore se mostró muy feliz por estar por primera vez en el Aniversario. Además, calificó a su 2024 como ‘muy bueno’, y anticipó que en 2025 espera ir a otros lugares de la Provincia.