‘Hay que poner en valor a los artistas locales y hay contratos con ellos’

El intendente Wesner destacó el trabajo realizado en los meses previos a los festejos por los 157 años de este lunes. Agradeció el apoyo del Instituto Cultural, pero también de los empresarios PyMe de Olavarría que se sumaron con auspicios, que posibilitan financiar las actividades.