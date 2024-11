Alejandra Lordén presentó un proyecto que busca luchar contra las patologías que generan las pantallas

“Una madre vino desesperada y me pidió que la acompañe para que se investigue por acoso sexual a su hijo por un adulto que se hizo pasar por un compañerito y le pidió fotos”, explicó, como primer relato que impulsó el Proyecto.

“Otra madre, separada del marido, me cuenta que su hijo le pedía plata a ella y al padre, no prestaron mucha atención, pero descubrió en el chat del teléfono de su hijo que hacía apuestas”, contó, al tiempo que mencionó que hubo otro relato. “Una madre me hablaba de que su hija está deprimida, que vive encerrada con el celular y que no le gusta salir afuera, como si padeciera una depresión”, dijo.

Todos corresponden a jóvenes de entre 13 y 15 años. Los tres casos los cuenta la diputada Alejandra Lorden a Buenos Aires/12 para dar cuenta de que lo que sucede entre los chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, en virtud de estas y otras experiencias, presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Salud Digital y así poder encauzar soluciones para la adicción a las pantallas, la ludopatía infantil, el grooming y las consecuencias de las nuevas formas de vinculación de la juventud que superan las herramientas con las que cuentan las familias.

“Los chicos acceden a contenido inapropiado sin ninguna regulación, son víctimas de chantajes y llegan a pasar situaciones como en mi pueblo donde una chica tuvo relaciones con su pareja, se grabaron y después él chico hizo circular el video, generando una situación que hay casos en los que derivó en suicidios”, detalla Lorden.

Entre las explicaciones que motivan la medida, el texto advierte que las nuevas tecnologías representan para el adolescente una posibilidad de perderse en un “mundo de fantasía” para huir de la rutina cotidiana. “De esta forma, se produce una paradoja: a través de las redes sociales y de Internet, los adolescentes no se muestran tal y como son en realidad, sino que muestran una imagen artificial de sí mismos”, remarca.