Piden uso racional del agua ante la llegada del calor

El subgerente de Obras Sanitarias, Emanuel Laportilla, explicó en Lu32 que los inconvenientes con la presión de agua se ‘adelantaron’, debido a que en los últimos días de calor, las personas aprovecharon para llenar sus piletas. Asimismo, brindó recomendaciones para evitar la baja presión, y detalló cuáles podrían ser los sectores del Partido más afectados.