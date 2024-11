RADIO EN VIVO

'La Educación Especial aloja y recibe con los brazos abiertos'

Joaquín Erviti y Natalia Lecay, docente y directora de la Escuela N°502, se expresaron en Lu32 en el marco de los 60 años de la institución, la primera de estas características en Olavarría, que hoy cuenta con una matrícula de 64 estudiantes en la sede y 134 repartidos en otros sectores. Hablaron de un cambio de paradigma tanto social como cultural en relación a la educación especial, y resaltaron la importancia que tiene la escuela para la comunidad de Olavarría.