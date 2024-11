Amespil: “Fuimos acompañando cada decisión para que Talleres avanzara en el sueño del Hogar”

“40 años de Talleres es realmente una historia. Una historia que no tiene ni tres semanas, ni seis años, ni nueve años. Es una historia que tiene 40 años en Olavarría, una institución más que reconocida por todos, muy querida, muy acompañada, no solo por el Municipio sino también por este Concejo, acompañando cada decisión que fue necesaria para que Talleres avanzara en el sueño del Hogar”, aseguró.

Asimismo remarcó -en referencia a la alocución previa de la concejal Cazot- que “hay algunas que no se pueden dejar de lado. Hace algunos instantes la concejal Cazot dijo que el expediente había quedado ‘archivado’, con una expresión poco feliz… Fui la encargada de dejar todos los expedientes en el Archivo, que no es lo mismo que archivar. Porque había una transición”. En este sentido sostuvo que informó al entonces designado al cargo de Secretario de Desarrollo de la Comunidad Cristian Delpiani, que los “tres expedientes de los Talleres Protegidos de Olavarría estaban en el Archivo, con su correspondiente número, para que lo pudiera retirar en cuanto tomara conocimiento. Porque los tres Talleres necesitaban revisar su situación no solo económica, porque el Municipio subvenciona a los tres Talleres de acuerdo a la realidad de cada uno, sino que también teníamos el comodato”.

Amespil aclaró que “la figura del comodato, como hoy la figura de la donación, es lo que siempre fue acompañando la historia de Talleres, y sobre todo la historia del Hogar. El expediente del Hogar comienza en junio de 2014, donde se proyecta la obra; se inaugura en el 2017 y desde entonces y lamentablemente no han podido habitarlo, pero no porque no tengan la titularidad del inmueble, sino porque no han logrado las habilitaciones correspondientes, que ojalá con la política podamos todos dar la mano desde donde podamos, desde donde nos corresponde, desde el acceso que tenemos, para que el 2025 sea el año en el que el Hogar Talleres Protegidos pueda funcionar”.

“Siempre estuvo la colaboración, no lo aclaro por la gestión de la que fui parte, también las anteriores. 40 años de historia de Talleres, imagínense la cantidad de Intendentes, equipos e integrantes de este Concejo Deliberante que hemos acompañado siempre a los Talleres Protegidos”, aseguró.

Finalmente sostuvo que “es una hermosa noticia, es un gran trabajo. Son 40 años, pero además son 40 años de demostrar como se pueden hacer las cosas en Olavarría. Una institución que sobrepasó todo y sin embargo, nunca perdió el foco, lo importante son los chicos, sus operarios, que hoy están luchando por su autonomía y tenemos que acompañarlos”.

“Ojalá pronto ese Hogar esté lleno de vida, que no haya que mantenerlo, que simplemente haya que ocuparlo, haya que vivirlo y que podamos visitarlo y que sea parte de la historia de Olavarría el contar con semejante institución con sus puertas abiertas para todos los que necesiten de ese acompañamiento. Y también para las familias, para que estén tranquilas, para que llegue esa paz que tanto ansían de que sus chicos, sus hijos, su familia sigue estando en buenas manos, porque Talleres Protegidos continua con el Hogar, el hogar existe, lo van a ocupar, va a ser de ellos y sobre todo van a continuar escribiendo su historia”.