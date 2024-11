Califican como ‘muy positiva’ la Primera Muestra Distrital de Escuelas Secundarias

La Jornada, que se desarrolló en la mañana de este jueves en el predio de las escuelas Comercio y Nacional, estuvo dirigido a estudiantes del último año de primaria y de tercer año de secundaria. Sandra Juárez, inspectora de este nivel, habló en Lu32 y detalló cómo surge la propuesta, al tiempo que valoró la puesta en práctica de ‘un formato distinto al aula’. Participaron gran cantidad de escuelas secundarias y primarias.