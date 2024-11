IOMA: ‘Se sigue pidiendo que lo solucionen cuanto antes, porque nosotros somos los primeros que estamos preocupados por los afiliados’

La Jefa de Gabinete respondió varias consultas en torno a la situación en LU32 y, tal como lo hizo el jueves, negó algún tipo de participación de la intendencia y del intendente, en la falta de acuerdo que hay entre el IOMA y los médicos.