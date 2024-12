Ajedrez: campeones olavarrienses en la última del Prix

Con una participación de 170 jugadores de diferentes ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires, acompañaron en el evento los profesores Municipales Omar Navarro, Lautaro Sampaoli y Darío Maidana.

Las categorías que se juraron fueron sub 8, sub 10, sub 12, sub 15 y sub 18-libre todas fiscalizadas por el árbitro Internacional Ramiro Troilo.

Las principales posiciones de Sub 8 campeón invicto con 7 puntos: Bautista Arouxet, también en el 5to puesto quedo ubicado Giovanni Echegaray con 5 puntos y el puesto 11 Joaquín Asanza con 3,5 puntos de un total de 21 jugadores.

En la categoría Sub 10 el campeón fue de Pergamino: Casquero Tomás por Olavarría hicieron podio: Christian Safenreiter 3ro, Eva Yahia Soraiz 4ta, Axel Santillan 5to, Mejor dama Juana Yahia Soraiz con (todos con 5 puntos) quedó como mejor local Francisco Venturini con 4 puntos y completando los jugadores de Olavarría Deyanira Yansecovich y Lorenzo Stupino.

En Sub 12 el primer puesto fue para Ezequiel Serrano de Olavarría con 6 puntos, Bernardita Lencinas fue la mejor dama de la categoría y el mejor local fue para Julián Hernández, completando la nomina de jugadores de Olavarría Rogelio Wiert de gran actuación en su primer torneo.

En Sub 15: el primer puesto fue para Rodrigo Benítez de Coronel Suarez con 6,5 puntos, por participaron Miqueas Echegaray y Agustín Conte con 4 puntos y Serrano Bautista con 3 puntos.

En Sub18: se destaca el segundo puesto para Tomas Carmona con 4 puntos de Olavarría, el mejor local fue para Facundo Newton y mejor dama de Olavarría Valentina Colomba.

El campeonato de mayores fue para Horacio Pereyra con 6 puntos, también hizo podio de Olavarría Martín Ponce 5,5 puntos en el cuarto puesto.

Se destacaron como Mejor Dama Felicitas Orsatti, mejor local José Barberi y mejor senior supra 70 Gabriel Iglesias.