Reapertura de NEO de Cemeda: “Lo que mejora es la calidad en la atención”

La Dra. Florencia Golinelli habló en Lu32 luego de la firma del convenio entre la Clínica Cemeda y el Municipio para la reapertura del sector de Neonatología, y comentó cómo será la dinámica de trabajo. Detalló que, al igual que antes, en el Hospital Municipal se atenderán casos de baja y mediana complejidad mientras que en la clínica, estarán aquellos con alta complejidad, con 22 plazas disponibles.