GIRO: Concientizan en las localidades

Emilia Díaz, coordinadora de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría, se refirió a la jornada que sostuvieron este martes en Colonia. Adelantó que continuarán en la campaña y el cordón serrano ya que, consideró, está bastante asentado en la ciudad.