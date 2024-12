Comienza la campaña de vacunación contra el dengue en Olavarría

Cabe destacar que Olavarría adhiere a la estrategia de vacunación contra dengue de provincia de Buenos Aires; mediante la cual se prioriza la vacunación de personas entre 15 y 59 años, ya que en este grupo se registra la mayor tasa de incidencia específica por edad.

Dentro de este grupo, se focaliza a quienes posean un antecedente de dengue, debido al mayor riesgo de presentar un cuadro grave ante una nueva infección por un serotipo diferente; y que las personas seropositivas son quienes más se beneficiarán de la vacunación.

Las personas serán convocadas a vacunarse por vía mail desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. IMPORTANTE: no se solicita ningún código o dato personal.

Para evitar fraudes, se recomienda no abrir correos electrónicos de cuentas sospechosas, no hacer clic en enlaces que aseguren la disponibilidad de turnos para vacunación contra el dengue, y no compartir ningún dato. En el caso de WhatsApp y otras aplicaciones móviles, se aconseja corroborar que el chat esté verificado. Las cuentas oficiales muestran siempre el ícono de verificación (tilde azul) junto al nombre.

Vale recordar también que quienes hayan tenido dengue hace poco tiempo deberán esperar seis meses para recibir la vacuna. A su vez, está contraindicada durante el embarazo y la lactancia; así como para personas inmunocomprometidas; o en tratamiento de quimioterapia o corticoides a altas dosis.

Las personas que reciban el correo tendrán allí la indicación con la fecha para concurrir al vacunatorio más cercano a su domicilio.