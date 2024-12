‘Ahora se encuentran que el medicamento que no pagaban, deben abonarlo’

Imágen: Crónicas Fueguinas

La titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, María Celeste Fernández Chaves, se expresó y confirmó que ya está dado de baja el programa “Vivir Mejor”, que estipulaba la cobertura el 100% en medicamentos especiales para jubilados y pensionados.