Se presentó el informe local de ‘Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia'

Dicha presentación tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio San Martín y contó con la presencia del Intendente Wesner, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad María Laura Gamberini, la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola (referente MUNA), la referente provincial MUNA por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Natalia Lima y por UNICEF Argentina el consultor del Equipo de Coordinación MUNA Martín de Paula.

En el marco del Programa de País de UNICEF en Argentina para el periodo 2021-2025 se puso en marcha la iniciativa MUNA, donde meses atrás se firma el convenio y el municipio se compromete a conforma un equipo de trabajo con representantes de diferentes áreas de la administración local vinculadas a la niñez y la adolescencia para la realización de un proceso de autodiagnóstico, con monitoreo externo.

En ese sentido el Intendente Wesner destacó “esta mesa integra dos estamentos del Estado, el Estado Provincial y el Estado Municipal, quienes trabajaron mancomunadamente para lograr este informe que sentará las bases para la ejecución de políticas públicas”.

En ese contexto señaló “lo que veo, por sobre todas las cuestiones, es un común denominador, un sentido y un norte, que no tengo dudas que da este diagnóstico, y por sobre todas las cosas veo compromiso, veo ganas. Yo creo que eso es lo más importante, el expertise puede estar o no, pero lo que hay que valorar son las ganas, el compromiso, el cuidado de nuestras infancias, de nuestros niños, niñas y adolescentes, y el compromiso, recién se mencionaba, está en garantizar la permanencia en un hogar, en un espacio adolescente o en un jardín maternal, en la cuestión edilicia que estamos abordando, en garantizar alimentos de calidad para nuestras infancias; eso es proteger, que no nos dé lo mismo, yo creo que es por ahí, que es ese el camino, que ese es el norte de esta gestión municipal”

Por su parte, las áreas de Desarrollo de la Comunidad y Promoción y Protección de Derechos del Municipio, quienes encabezaron este equipo de trabajo, indicaron que el presente relevamiento permitirá diseñar, implementar, monitorear y evaluar las políticas asociadas a la infancia, a la adolescencia y a la adolescencia en nuestra ciudad. Esto nos marcará cuáles son aquellas herramientas y aquellas acciones con las que se cuenta a nivel local para este equipo de trabajo.

Este relevamiento es resultado del acompañamiento de todas las áreas, tanto municipales como provinciales, y organizaciones de la sociedad civil cuyos referentes se hicieron presentes en la jornada. Durante el transcurso de la misma se hizo referencia a la importancia de poder evaluar las variables de tipo sociodemográfica, de acceso a la salud, de entornos saludables, de participación adolescente, de estructura presupuestaria; cuestiones cuantitativas y cualitativas que permiten un momento de síntesis y de reflexión acerca del panorama local respecto a la infancia y a la adolescencia.

Al adherirse a MUNA, los municipios se comprometen a invertir sus recursos y voluntad política para implementar esta iniciativa, mientras que UNICEF proporciona el marco de trabajo, genera instancias de fortalecimiento de capacidades y visibiliza los avances a través de sus canales de comunicación. A su vez, los municipios tienen oportunidades de establecer contactos e intercambiar experiencias con gobiernos de otras ciudades y localidades. Grupo Pharos opera como “socio implementador” en esta jurisdicción y, como parte de ese rol, brinda asistencia técnica y acompañamiento a los municipios que ingresan a MUNA.

Esta etapa de trabajo supone motorizar un proceso orientado a reflexionar en forma colectiva acerca de la situación de la niñez y la adolescencia en el municipio y las respuestas que se están dando para abordar las principales problemáticas que los afectan.