PAMI: ‘Salió de forma repentina y era un programa muy demandado’

El titular de la Agencia PAMI Olavarría, Guillermo Lascano, se expresó este jueves por LU32, y dio precisiones en cuanto al trámite que los pasivos deben hacer para mantener la cobertura al 100% de medicamentos. Ensayó un ‘mea culpa’ por lo intempestivo y reiteró varias veces que todos los afiliados tienen derecho a que su caso se estudie de forma individual, pero deben acercarse a hacer el trámite.