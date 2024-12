Centro de Monitoreo: ‘Nos encontramos con 33 cámaras fantasmas’

El titular de la subsecretaría de Protección Ciudadana, Elías Quintás, dialogó con LU32 en el marco de la presentación de algunos datos que se desprenden de las comunicaciones de Vecinos en Red, la iniciativa que reemplazó a Ojos en Alerta, con el mismo número de teléfono 2284544817. En este sentido, también adelantó que ya intimaron a la empresa que debía instalar las cámaras licitadas hace un tiempo.