Mesa de cannabis: “El balance de este año es muy positivo”

Gastón Barreto, doctor en química y director del grupo “Universidad y Cannabis” de la UNICEN, se expresó en Lu32 luego de la última reunión de la mesa, en la que se definieron líneas de trabajo de cara al 2025. Analizó la situación en torno al cannabis medicinal en el ámbito local y nacional, y valoró que este año se haya vuelto a trabajar sobre este tema.