Baradero: Todo listo para el recital de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Este sábado la banda formada por el Indio Solari se presentará en el predio Vista Brava. Ale Ceroli, conductor del programa Revolución Radio que se emite por 105.7, nos brindó detalles de cómo vive la ciudad de Baradero esta histórica presentación.