La Renga hizo historia en Cuba y un Olavarriense estuvo presente

Juan Urrutia, histórico seguidor de la banda, nos contó la experiencia de estar acompañando a La Renga en este épico recital. “Se siente mucho el bloqueo, hay apagones de luz casi todos los días y la mayoría de los autos son Chevrolet de los años 50, pero la gente es muy cálida, nos quieren mucho a los argentinos” manifestó Juan Urrutia.