Collado: “Los salarios se pulverizaron con una devaluación terrible”

“El contexto actual es muy complicado. Muy difícil desde lo económico, no coinciden hoy los salarios con el famoso IPC", afirmó Ezequiel Collado, delegado gremial del sindicato del vidrio y secretario general de la CGT Regional. Además sostuvo, en diálogo con LU32, que “los empresarios están totalmente fuertes con dar solamente el IPC. Eso no condice con la vida de un trabajador”.

Para Collado “nuestros salarios se pulverizaron con una devaluación terrible en la calle. Hoy el trabajador no llega a fin de mes”, señaló y agregó que “cuando escuchás que algunos trabajadores están cobrando 400, 500 mil pesos, la verdad que es una locura pensar que haya trabajadores cobrando esa plata”.

El delegado gremial comentó que “cuando uno habla con gente muy bien paga en Olavarría, particularmente en la fábrica, por turnos rotativos, por feriados, porque ellos hoy están cobrando también muy bajo, entonces vos decís: los salarios se pulverizaron totalmente”.

“Los empresarios están hoy con el mecanismo de este gobierno, de que no hay plata, de que no hay esto, que no hay lo otro y pareciera que el que está pagando es el trabajador”.

Un espacio significativo para los trabajadores

En el último año, la CGT Regional logró ponerse en movimiento y se dieron por terminadas las cuestiones que durante cerca de 30 años evitaron la unión de los sindicatos. En la actualidad son 50 los gremios que forman parte de la central de trabajadores.

Hoy en día, Ezequiel Collado es el secretario general de la asociación de trabajadores que el 20 de diciembre abrirá un espacio en la antigua sede del sindicato de Canillitas.

“Para nosotros es algo que nos mueve un poco las emociones, ya que hay mucho sentido de pertenencia en esta sede. Primero porque esta sede es una casa de los trabajadores ya que Canillita nos ofrece su lugar histórico, que lo hicieron los mismos trabajadores”, contó.

“Para nosotros, tener un lugar físico era fundamental y va a ser un desafío y un compromiso seguir estando en la casa de los Canillita que hoy va a ser CGT”, dijo y comentó que “los que estamos nucleados con los avales somos 50 gremios. No han quedado muchos gremios por fuera, pero sí algunos. Me parece que también el desafío de estar es que estemos todos juntos. Estamos en constantes reuniones para que un poco estar en la problemática de cada uno y ver cómo podemos brindar esas herramientas de la CGT para tener el sostén de que tienen que tener todos los trabajadores”.

Sobre las dificultades de reunir a los gremios para la organización de la regional de los trabajadores, reconoció que “fácil no fue, porque cuando estás en una mesa con todos los dirigentes si hay algo que hay es diálogo, pero me parece que esa dificultad nos hizo crecer a todos y que hoy hace una CGT importante en la región porque se ha hecho de muchísimas reuniones, consensos, diálogos, discusiones”.

Para el delegado vidriero “si no está ese debate dentro de la CGT me parece que no serviría, así que no fue fácil pero te puedo asegurar que hoy estamos muy firmes porque me parece que creemos que la CGT ha tenido una cintura para este tiempo de normalizar, una fuerte discusión para que hoy seamos esta CGT Regional.