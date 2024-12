Dengue: “En Olavarría hay 43 personas que ya tienen su turno”

Lo confirmó Ramiro Borzi, director de la Región Sanitaria IX. En diálogo con Lu32, aseguró que la vacunación comenzó la semana pasada en la Provincia, pero que viene a ritmo lento. Dijo en ese sentido, que solo 3 de las 43 con turno acudieron a vacunarse. También detalló cual es el público al que se apunta y como se contactan con ellos para asignarles el turno.