Cuenta regresiva para una nueva temporada de “Verano Dorado”

Este martes, en un Salón Rivadavia colmado, se realizó la reunión informativa. El intendente Wesner saludó y agradeció a las personas que se sumaron a la tradicional propuesta municipal. La unidad móvil de LU32 dialogó con Juan Pablo Arouxet, subsecretario de deportes del municipio.