DIB - A las 9 de la noche en punto, el Presidente abrió la cadena, que había sido grabada durante la tarde, dirigiéndose “a los argentinos maltratados por la casta”, “a los que no viven del Estado”, “a los argentinos de pie que fueron maltratados como ciudadanos de segunda”. A todos ellos les aseguró que los esfuerzos de este primer año de gobierno libertario no fueron en vano. Y casi de inmediato, una frase de Carlos Menem.

En la primera parte, enumeró logros de gestión, siempre en comparación con “hace un año” (inflación, brecha cambiaria, valor de los bonos, riesgo país…). Anunció que se superó “la prueba de fuego”, que “la recesión terminó”, que se ha dejado “atrás lo peor”, que se termina el año “con alivio”, que “se vienen tiempos felices en Argentina”. Insistió con la inflación del 17.000 por ciento, destacó el Índice de Precios Mayoristas de octubre (1,2%, dijo), aludió al “degenerado fiscal” de Sergio Massa, hablo de los “defaulteadores seriales”.

Milei destacó la “reforma estructural más grande de la historia” y arriesgó hacia el futuro: “No vamos a parar hasta convertirnos en el país más libre del mundo”, y hasta reiteró que su modelo es tomado por la gestión Donald Trump en Estados Unidos. Y brindó detalles del “futuro próspero que está comenzando”.

En el discurso, anunció una reforma impositiva que tiene por objetivo reducir un 90% los impuestos nacionales, “devolviendo la autonomía fiscal a las provincias”, en lo que anticipó como una “competencia fiscal entre las provincias”.

Además, ratificó que se levantará el cepo cambiario, “se termina el año que viene y para siempre”. “Estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el Fondo Monetario; o a través de un acuerdo con privados”, afirmó.

En otro pasaje, dijo que “todos los argentinos podrán utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas”. “Desde ahora, cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares, o en la moneda que considere; exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos”, explicó.

En cuanto a las inversiones, destacó el marco fiscal más competitivo. “Ya tenemos solicitud de aprobación de inversiones por más de 11.800 millones de dólares, y hay anuncios por miles de millones más en sectores como infraestructura, minería, siderurgia, energía, automotriz, tecnología, petróleo y gas”.

Y respecto del comercio internacional, habló de reformar el Mercosur: eliminación de trabas arancelarias internas, reducción del arancel externo común que encarece la vida a todos y la promoción de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, “como debió haber sucedido hace 19 años”.

“Motosierra profunda”

El Presidente no solo se comprometió con su plan de ajuste, sino que anticipó una “motosierra profunda”. “Vamos a hacer una auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público más profunda de la historia argentina, que nos legará un estado más chico, más efectivo, y más barato para todos los pagadores de impuestos. Además, continuaremos eliminando organismos, secretarías, subsecretarías, empresas públicas y todo estamento del Estado que no debería existir. Cada atribución o tarea que no corresponda a lo que se supone que tiene que hacer el Estado Nacional será eliminada”.

Por otro lado, le dedicó un pasaje de su discurso a la seguridad, incluida una ley de reiterancia, “para que los presos reincidentes paguen más caro el volver a equivocarse”, y una norma anti-mafia, “a imagen y semejanza de la ley RICO, que liquidó al crimen organizado en Estados Unidos hace 50 años”. Además, insistió con la baja de la edad de imputabilidad y anticipó una reforma de la Policía Federal para convertirla en una Agencia Federal de Investigación Criminal. También anunció una Unidad Anti Narcoterrorismo.

En materia de innovación tecnológica, dijo que el Poder Ejecutivo va a presentar un Plan Nuclear Argentino, que incluirá la construcción de nuevos reactores y la “investigación en tecnologías emergentes de reactores pequeños y modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia”.

Ya sobre el cierre, y teniendo en cuenta que 2025 será año electoral, se comprometió: “A diferencia de lo que suelen hacer los políticos, que en los años electorales se dedican a despilfarrar la plata de todos los argentinos como si fuera propia en búsqueda de votos, nosotros vamos a hacer algo distinto: vamos a continuar nuestro programa de ajuste para poder bajar impuestos y devolverle el dinero al sector privado. En esa línea vamos a hacer una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral; una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política, y otras tantas reformas que el país se debe hace décadas”.