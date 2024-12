La UCR con críticas al presupuesto 2025, evalúa su aprobación

En torno al incremento de tasas, potestad que hace más de una década cedió el Concejo al Ejecutivo, González consideró que “entendiendo que ha bajado bastante la inflación, es algo que por ahí sería bueno analizar. Por el momento va a continuar de la misma manera”.

Entiende que el hecho que María Eugenia Bezzoni sea la misma Secretaria de Hacienda que la gestión de Galli, hace que los presupuestos no varíen “mucho con respecto a los presentados en las sesiones anteriores”.

Consideró como “sumamente preocupante” el presupuesto para obras para el año 2025.

“Si sacamos lo referido al Fondo de Infraestructura Rural, que es un fondo que ya está afectado por ordenanza que se debe destinar al mantenimiento de caminos rurales, probablemente se va a estar destinando un poco más de 4 mil millones de pesos, lo que es un 4% del total de ingresos del municipio”

Explicó que “es realmente poco lo que se va a estar invirtiendo en obras, y muchas de las obras que se van a realizar, la gran mayoría serán con fondos provinciales, y tampoco son obras muy significativas”.

Señaló que hay una merma en el cálculo de lo que se va a recaudar por impuesto a la piedra, pero que igual “estamos bastante lejos” de que el mismo sea usado para infraestructura.

Alertó, en esta línea, porque solo “el 4% es lo que se va a destinar en obras en las localidades” y señaló la contradicción del oficialismo, que cuando “le tocaba hacer oposición, eran muy críticos de esta situación y planteaban que no se podía destinar menos del 10% en obras, y acá no vamos a llegar al 4% siquiera”.

“Queda de manifiesto una vez más que a veces hay que ser responsables tanto por ser oposición como por ser oficialismo. Esto que tanto marcábamos cuando éramos oposición, sería bueno que hoy lo ejecuten siendo gestión municipal” sentenció.

En referencia al tema salarial “obviamente no está pautado, es algo lógico y es algo que viene sucediendo en las últimas presentaciones del presupuesto por una cuestión también de un esquema económico que se viene dando”.

Si, dijo, “medianamente se conoce cuánto se va a destinar en este ítem a lo que es masa salarial, es un porcentaje importantísimo”.

Esto no quiere decir que los salarios de los municipales sean altos, expresó. Reclamó al oficialismo un plan para eficientizar la planta, esto no involucra echar gente, pero sí disponer mejor de los recursos existentes.

Finalmente recordó que “Desde hace muchos años, no con esta gestión ni con la anterior, hemos acompañado los presupuestos entendiendo que es una herramienta de gestión municipal, y también porque queremos que cuente con cierta previsibilidad la gestión a la hora de ejecutar las partidas”.

“Nunca hemos votado, o hace muchos años por lo menos, que no votamos en contra de un presupuesto, más allá de estas cuestiones que marcamos y que vamos a seguir exigiendo y que vamos obviamente a seguir de cerca. No vemos tampoco demasiadas cuestiones o no vemos nada demasiado irregular”.

“Vemos mucha continuidad en un montón de puntos por lo cual, de no me da nada extraño, seguramente lo vamos a estar acompañando” concluyó.