Fayanás: ‘Nosotros nos subimos a la Historia’

El propietario de LU32 envió un mensaje en el marco de un nuevo aniversario de la emisora. Bajo la razón social Conexión 7400, Hugo Fayanás y su familia se hicieron cargo de las licencias de AM1160 y FM98.7, con los compromisos de mantener y ampliar la planta de trabajadores, además de una fuerte inversión en la capacidad tecnológica de la emisora.