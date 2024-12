Nueva manifestación por la contaminación en el Tapalqué

El vecino Martín Acosta otra vez estuvo este jueves panfleteando en el Paseo Jesús Mendía. En diálogo con la Unidad Móvil de Radio Olavarría, expresó que el mayor resultado que vienen teniendo es la concientización de la gente, pero quieren ir más profundo, señaló.