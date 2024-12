“Es falso que un chico de 18 años pueda venir y llevarse un arma”

El pasado lunes el Gobierno nacional publicó el decreto, con la firma del presidente Javier Milei, de la baja de edad para poder adquirir un arma en territorio argentino. “Que el CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, aprobado mediante la Ley N° 26.994 y sus modificatorias, establece en su artículo 25 que la mayoría de edad se alcanza a los DIECIOCHO (18) años, modificando el régimen anterior en el que la misma se fijaba en los VEINTIÚN (21) años. Que la Ley Nº 20.429 y sus modificatorias dispone como requisito para la adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil haber alcanzado la mayoría de edad”, dice la letra del decreto 1081/2024.

“Cambiar no cambia nada más que la edad”, afirmó en diálogo con LU32 el armero Pablo García y explicó que “antes tenía que tener 21 años para ser legítimo usuario, ahora con 18 años está bien. Igual hay que cumplir todos los mismos requisitos que una persona mayor”.

En cuanto a los requisitos para convertirse en legítimo usuario de un arma, enumeró: “Primero, no presentar antecedentes penales. Demostrar una actividad lícita. En el caso de un chico de 18 años que no tenga trabajo, va a tener que venir con su padre o tutor, donde él me va a demostrar que tiene una actividad lícita y que el chico está haciendo una actividad en el Tiro Federal. Ya sea prácticas de tiro, torneos de tiro. Hay muchos chicos menores de edad que están practicando tiro con armas automáticas y en algún momento se quieren pasar a un arma de fuego” comentó y habló del caso de la tiradora olavarriense Lola Sánchez y “algunos otros chicos que están saliendo en los torneos bonaerenses”.

“Son chicos que empezaron a los 6, 7 años. Por supuesto que no es que un chico va a ir al Tiro Federal y va a practicar tiro libremente. Lo hace con su padre y con un instructor de tiro, que cada vez que abren la puerta del Tiro Federal hay un instructor a disposición de cualquier persona que lo necesite. Muchos más si son menores de edad. O sea que los requisitos van a ser no tener antecedentes, que el padre avale la compra, por supuesto, porque salvo que tenga un trabajo propio”, explicó.

“En ese caso, los pasos a seguir acá en la armería son sacarle los antecedentes penales. De ahí lo mandamos a hacer un curso con un psicólogo, que esté avalado por RENAR. Se hace un examen físico y tiene que pasar un curso de tiro con un instructor de tiro. Una vez que pasó todo eso, compra el arma, si está todo en condiciones, cuando ANMAC le extienda la tenencia del arma, ahí puede venir a retirarla”, describió el armero local.