Media sanción para la empresa estatal bonaerense de medicamentos

DIB - Ahora el proyecto de la empresa estatal de medicamentos será debatido en el Senado bonaerense, como ocurrió en el mes de junio con el de la creación de la empresa de emergencias en salud. En aquella oportunidad, la bancada de Unión, Renovación y Fe, conducida por Gustavo Cuervo, le había dado al Gobernador la llave para llegar a la media sanción, algo que volvió a ocurrir este jueves en el Parlamento provincial. Sumado a los 9 votos libertarios dialoguistas, se incorporaron las dos voluntades de los diputados del bloque Acuerdo Cívico (UCR+GEN), Natalia Dziakowski y Pablo Domenichini, que también levantaron la mano.

Durante la sesión, la mayoría del arco opositor revivió los cuestionamientos que esgrimieron durante el tratamiento en comisiones y criticaron el proyecto de creación de la empresa estatal de medicamentos por la votación a “libro cerrado”, por el gasto público “totalmente ineficiente” y porque daría “funciones que ya se cumplen en otras orbitas” como en el Instituto Tomás Perón.

En la jornada, llamó la atención que el miembro informante del peronismo para defender el proyecto de empresas de medicamentos fuera el diputado Gustavo Pulti, y no el titular de la comisión de Salud, el camporista Jorge Rodríguez Alberti. En su intervención, el exintendente de General Pueyrredon atajó las críticas de la oposición en torno a la “privatización” de la salud y anticipó que el Presupuesto 2025, próximo a tratarse en la Legislatura, tiene “una partida récord” en el área sanitaria.

“Este Gobierno se ocupa de la salud, el Presupuesto que va a tratarse en esta Legislatura tiene un partida récord en el sector. En el mercado de medicamentos no hay libre concurrencia de los demandantes, es un mercado con monopolios y oligopolios, fijan precios que no están relacionadas con los costos. En ese contexto, ya se justificaría intervenir en un mercado que claramente no es de competencia perfecta”, puntualizó Pulti.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, celebró la novedad a través de su cuenta de X: “La Cámara de Diputados de PBA acaba de aprobar, y darle media sanción, al proyecto de creación del centro de industria farmacéutica bonaerense. Muchas gracias a las y los diputados que trabajaron y acompañaron esta medida. Estamos convencidos que es una gran herramienta para hacerle frente al contexto actual del sistema de salud y el acceso a medicamentos”.