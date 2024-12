Mandagarán: “Hay una deuda con la educación especial para adultos”

La senadora provincial Lorena Mandagarán estuvo en Olavarría, concretamente en el Comité Radical, para tener una reunión con familiares y estudiantes de Educación Especial, que manifestaron su preocupación ante la decisión de la Provincia de egresar alumnos con la meta de liberar cupos. En diálogo con la prensa, reconoció que desde el Senado van a visibilizar el tema a través del Ministerio de Educación, remarcando el caso puntual de Olavarría. También se refirió a los problemas de inserción laboral que tienen las personas con discapacidad, y consideró que hay mucha demanda a cubrir.