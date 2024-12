“El derecho a la salud hoy no está garantizado”

La senadora, en diálogo con los medios, se refirió al conflicto de IOMA-FEMEBA –problemática también planteada en la reunión- y aseguró que desde la Comisión se viene trabajando desde hace meses. Calificó como una ‘irresponsabilidad’ el manejo de la obra social porque en el medio “están los afiliados”. En otro sentido, habló sobre el Presupuesto 2025 de la Provincia, y comentó que desde su espacio no acompañarán debido que no han logrado tener diálogo con los diferentes Ministros para conocer la planificación. Aseguró que no tuvieron posibilidad de realizar preguntas ni sugerir modificaciones.