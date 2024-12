Vergel: “Es importante que la unidad en el radicalismo esté presente”

Belén Vergel dialogó con Lu32 en la previa del acto de asunción de las nuevas autoridades de la Unión Cívica Radical. Quien será presidenta por segunda vez consecutiva, valoró la unidad que se dio en la interna del partido, y realizó un balance de su gestión anterior, con la recuperación del espacio histórico de la UCR como principal logro.