RADIO EN VIVO

'Me gusta fusionar el folclore con otros géneros'

Carolina Centurión pasó por los micrófonos de Radio Olavarría antes de su presentación en Santa Luisa. Habló de sus inicios, sus influencias y sus proyectos, destacando que la fusión entre el folclore y otros géneros musicales es lo que más le atrae. Fue dos veces finalista del pre Cosquin, Revelación del festival de la Sierra en Tandil y corista de Cristian Castro, hoy disfruta de un gran presente musical y se presentará en la peña que organiza Grupo Suyai en Santa Luisa.