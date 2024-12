Lordén: “No voy a firmarle un cheque en blanco al gobernador cuando no soluciona nada”

“El gobernador pretende que se le firme un cheque en blanco cuando no soluciona ninguna de las prioridades que tienen los bonaerenses, principalmente el IOMA que afecta a más de dos millones de afiliados y es un desastre”, señaló Lordén.

Además, indicó que “no hay un radical que deba votar este proyecto. Tenemos que recordar la ley Oñativia durante el gobierno de Illia, y el programa de medicamentos que propuso Aldo Neri durante la presidencia de Alfonsín. Esto es un disparate que se quiere hacer a las apuradas, desprolijo y mal, además de no tener sentido”.



Por último, le pidió al gobernador que escuche más a Cristina Fernández de Kirchner. “Debería escuchar más a la ex presidenta que hace pocos días en Moreno le dijo que se ocupe de los hospitales públicos, las prótesis que no llegan, las cirugías que demoran una eternidad, el estado de los hospitales, los trabajadores de la salud. En fin, las prioridades de las cuales no soluciona ninguna”, cerró la médica saladillense.