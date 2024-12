Tulio Crespi y su participación en la serie Senna

El reconocido fabricante de autos dialogo con Radio Olavarria. El pasado29 de noviembre Netflix estrenó la serie "Senna", una biopic sobre la vida y carrera deportiva de Ayrton Senna, uno de los ídolos más grandes en la historia de la Fórmula 1. Tulio, que tiene 86 años, y sus tres hijos diseñaron y construyeron 22 réplicas de autos que utilizaron el brasileño tricampeón mundial de Fórmula 1 y sus rivales y que despertaron elogios de fanáticos y especialistas.