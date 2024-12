El oficialismo confía en la aprobación del presupuesto 2025

El titular del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán, más allá de su papel institucional, se refirió en diálogo con la unidad móvil de la radio, a las sesiones de este martes. En referencia al cálculo de gastos y recursos del municipio para el año próximo lo calificó como “equilibrado”.