Desde el PRO consideran que hay variables ‘optimistas’ en el presupuesto

La titular de la bancada, Dra. Guillermina Amespil, repasó algunos de los puntos del proyecto que, afirmó, están estudiando hace dos meses. Sostuvo que más del 80% vuelve a estar “obras públicas, salud y desarrollo social” y eso es una tranquilidad, declaró.