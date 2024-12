Conexión Aeroparque- Olavarría-Tandil: inicialmente habrá dos frecuencias semanales

Lo confirmó en diálogo con Lu32 Francisco Errecart, CEO de Humming Airways, la línea aérea que brindará vuelos regulares entre Buenos Aires, Olavarría y Tandil. Detalló que cuentan con un avión con 19 plazas. Los viajes se realizarán todas las semanas, miércoles y viernes, y tardarán unos 50 minutos.