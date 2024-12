Arena: “Esta interna no le compete al municipio porque es gremial y la política no tiene lugar”

“Nosotros sacamos una diferencia bastante amplia”, dijo el dirigente gremial reelegido al frente del sindicato de Seguridad a LU32 y sostuvo que “lo más lamentable es que la lista opositora, la verde, que llevaba a Julio Gutiérrez, funcionario en Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, tuvo el apoyo del municipio”.

“Creo que esta interna no le compete al municipio, porque es una interna gremial, en la cual la política no tiene lugar”, dijo y mencionó que “seguramente fue contra Miguel Arena, no contra el gremio, porque está funcionando bien”.

“Estos muchachos andaban entregando puesto por puesto a los que no tenían vivienda, las planillas para que las llenaran. Por supuesto no se las llenó nadie, las fueron a recoger dos días antes de las elecciones”, explicó y afirmó: “Hay que abrir los ojos porque ya tenemos otro contrincante que es el municipio”.

Arena se mostró molesto por la situación de la interferencia política y apuntó contra la subsecretaria de Trabajo ya que, según su punto de vista, “tampoco camina como tiene que caminar. Porque desde el municipio bajan línea y no podemos trabajar así”.

Por otro lado, se refirió a los cambios con los puestos de trabajo en las canteras donde las empresas decidieron reubicar a trabajadores de otros gremios. “Hay varias canteras que de día se han puesto obreros de ellos, dijo Arena. “Los nuestros están de noche, pero se perdieron muchos puestos de trabajo, se perdieron los códigos que tiene que tener un sindicalista”.