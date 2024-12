El intendente Wesner participó de la jornada de cierre de año de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud municipal

Este martes, con sede en el Salón Municipal Rivadavia, se lleva adelante la jornada de cierre de año de los equipos de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

El intendente Maximiliano Wesner, acompañado por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, acompañó el acto de apertura de la actividad; que consiste en un resumen y balance del trabajo acontecido en el transcurso de 2024 y presentación de proyectos para 2025.

El acto dio inicio con las palabras de bienvenida de la subsecretaria de APS Florencia Lestrada, quien en esta oportunidad destacó: “Primero agradecerles porque todo tiene que ver con ustedes. Nosotros como Subsecretaría no podríamos haber hecho nada de lo que nos planteamos, ni como meta ni como proyecto concreto, si no hubiéramos tenido el esfuerzo, el compromiso y la compañía de todos ustedes, que nos sólo nos dieron su talento humano sino que también se pararon al lado nuestro y nos aconsejaron, nos dieron sus ideas, se involucraron, nos dieron aliento cuando lo necesitamos, aun a pesar de las diferencias porque no con todos coincidíamos”.

Para concluir, Lestrada resaltó: “Cuando empezamos a planificar este proyecto de gestión estuvo la decisión política de elevar el rango de Atención Primaria de la Salud a Subsecretaría, y se igualó como cualquier otro estamento de salud, nos elevó la jerarquía. Esto nos permitió trabajar articuladamente con un montón de otras subsecretarías, así como también con entidades de la sociedad civil, desde sociedades de fomento y juntas vecinales; para desarrollar políticas que impactan sobre todo en la comunidad, a la que nos debemos”.

Tras las palabras de la subsecretaria de APS, se proyectó un video que da cuenta del trabajo mancomunado de cada una de las personas que integra el área. A continuación, el Intendente Wesner fue invitado a pronunciar unas palabras.

“Gracias por hacerme parte, poder compartir y dar la bienvenida a estas jornadas de resumen del año 2024. Agradecer enormemente el trabajo diario que realizan en cada uno de los CAPS, sus especialidades, su conocimiento y su compromiso por sobre todas las cosas y el aporte a este conjunto”, expresó.

“Tenemos como bandera un sistema de salud más amigable, más cercano a cada una de las familias olavarrienses, más descentralizado, y verdaderamente son ustedes los protagonistas; quienes tienen el primer contacto en el barrio, en el territorio, eso es fundamental y es la impronta que intentamos dar todos los días, aun con dificultades, ya que sabemos que hoy por hoy el contexto no es el mejor”, consideró Wesner al tiempo que añadió: “Pusimos a la dirección de APS en la misma línea del Consejo Administrativo de Salud, así lo sentimos y verdaderamente es la impronta del modelo de salud que intentamos dar todos los días”.

“Les agradezco nuevamente, y estamos a disposición para seguir acompañándonos y seguir pensando juntos el abordaje del sistema de salud en 2025, donde ustedes van a volver a ser protagonistas y tener un rol clave, estas jornadas son parte de ello”; finalizó el Intendente.

La jornada finalizará en horas de la tarde con la exposición del informe de gestión de la subsecretaría de APS.