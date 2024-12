Malvinas: tres veteranos olavarrienses buscan jubilarse anticipadamente, pero la Ley no los alcanza

Se trata de Raúl Torrecilla, Juan Carlos Da Ríos y José Duahu, quien en diálogo con Lu32, detalló la situación en la que se encuentran. Indicó que es un reclamo que tiene larga data, a partir de la ley vigente de jubilaciones anticipadas para soldados conscriptos y civiles, pero no para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que se desempeñan en la Administración Pública Provincial. Se lamentó porque la modificación de la normativa se iba a tratar este martes, pero no hubo quórum.