Para los afiliados de IOMA “la situación es desesperante”

Sin cobertura desde octubre, los afiliados de la Obra Social esperan por una solución luego que la semana pasada IOMA anunciara un acuerdo con Femeba y se resisten a un convenio con Coceba. Como cada martes, los afiliados autoconvocados de IOMA se reunieron en el Paseo Jesús Mendía para dar a conocer su reclamo y compartir las novedades sobre la posibilidad de un convenio entre la Obra Social y Femeba para poder con la atención médica en Olavarría.