Cómo denunciar enfermedades profesionales ante la ART

La Dra. Paula Lucio repasó los pasos a seguir para que se pueda determinar o no que un trabajador padezca alguna patología derivada de las tareas que realiza. Señaló que hay un plazo de dos años desde que se detecta el primer síntoma, para poder asentar el reclamo ante la aseguradora de riesgos del trabajo.