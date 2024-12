Insurgente: “Es un lugar de apertura a todas las expresiones artísticas”

Juan Weisz, referente del espacio, habló en Lu32 en la previa del 19° aniversario. Recordó los inicios de la sede ubicada en calle Belgrano, su importancia dentro de la comunidad de Olavarría y destacó que es un sitio que ‘mantiene las puertas abiertas’. También realizó un balance de este año al que calificó como intenso, pese al contexto económico.