“Los autoconvocados nos sentimos satisfechos con el trabajo hecho”

“Vamos a tener cobertura médica a partir del primero de enero, que era lo que realmente queríamos”, dijo María Da Silva, tras el anuncio del acuerdo entre la Obra Social y la federación médica de la provincia de Buenos Aires.

“Estábamos muy desprotegidos, nos sentíamos realmente muy a la deriva, y por eso los autoconvocados realmente nos sentimos satisfechos con el trabajo hecho, porque realmente este ha sido un trabajo que venimos haciendo nosotros. Desde el 25 de octubre que nos venimos reuniendo, lo estamos todos los días con una cosa, con la otra, logramos esto”, aseguró y recordó que ellos no querían el convenio con Coceba “porque era un convenio político y que realmente no íbamos a llegar a buen término”.

“IOMA parece que le va a pagar directamente a las entidades primarias, que son los círculos médicos, y bueno, ellos se tendrán que arreglar desde ese lugar”, comentó.

“Nosotros no sabemos a qué valor le van a pagar la consulta a los médicos”, afirmó, pero “esperemos que sea un valor razonable. No sabemos cuánto va a estar el galeno de las prácticas médicas ambulatorias y quirúrgicas”.

“En realidad nosotros queremos tener servicios de salud. Ese es un problema que atañe totalmente a lo que es la parte médica y lo que hace en el contrato o el convenio. Espero que realmente sea algo coherente”, señaló.

“Después de la firma del convenio no hemos tenido ningún tipo de comunicación”, dijo en referencia a la posibilidad de una comunicación oficial por parte del titular de IOMA, Homero Giles, con quien tenían asiduo contacto.

“Sólo sé que el día que firmaron el convenio Homero Giles le mandó una notita a una de mis colegas diciéndole que se firmaba el convenio el otro día, que fue ayer”, explicó y aseveró: “estamos muy contentos, satisfechos con el trabajo hecho”.

Y apuntó con los gremios: “Ahora no se vengan a hacer los autores de todo esto porque no lo son. Los gremios se lavaron las manos y se callaron la boca desde el mes de octubre hasta ahora. Entonces ahora salen a publicar en pantalla, salen a publicar que se logró el convenio IOMA- Femeba y no es así”.