Desde Bogotá, Brian Stanford 'Más que agradecido y más que orgulloso'

El basquetbolista habló en LU32, contó cómo es su actualidad y repasó también qué es de su vida tras haber intentado dejar las canchas de básquet por algunas lesiones, y no haber podido ya que desde que su mamá lo dejó en la cancha de Racing cuando era chiquito, nunca pudo abandonar, mencionó. Actualmente dicta campus y clínicas en Colombia y trabaja en la formación de jugadores en dos universidades de Estados Unidos.