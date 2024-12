Más de 70 policías fueron reconocidos en el Teatro Municipal

La ceremonia fue encabezada por autoridades municipales y policiales, representantes de diferentes instituciones, efectivos de las distintas fuerzas de seguridad y familiares de los mismos.

En la oportunidad se destacó la labor realizada durante todo el año por parte de agentes policiales de las diversas dependencias que operan en el Partido de Olavarría.

En la oportunidad, más de 70 efectivos de distintos grados de jerarquía recibieron su Diploma de Honor, ante una sala colmada, que fue el escenario de esta importante conmemoración.

El subsecretario de Protección Ciudadana del Municipio Elías Quintas, quién brindó unas palabras alusivas a la fecha expresó que “es algo que nos llena de orgullo y representa un poquito de lo mucho que se merecen por su gran labor diaria y cotidiana que hacen. Nos complace que haya gente de diferentes fuerzas vivas acompañando, de diferentes instituciones civiles, como productores autoconvocados, referentes de la Sociedad Rural, representantes de la Cámara Empresaria, equipo de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, delegados municipales de las diferentes localidades del Partido de Olavarría. Sin lugar a dudas instituciones que cotidianamente trabajan con cada uno de ustedes”.

“No podemos dejar de mirar todo el acompañamiento y trabajo que esta Subsecretaría de Protección Ciudadana hemos realizado durante todo este 2024, la restauración de móviles, el tratamiento de trenes delanteros del Comando de Patrullas, la renovación de todos los neumáticos, una inversión de 190 millones de pesos en lo que va del año, 250 millones de pesos en combustible que el Estado Municipal le da a la Policía de la provincia de Buenos Aires, para garantizar la recorrida preventiva, disuasiva del delito en todo el partido de Olavarría, un partido que abarca 7.715 kilómetros cuadrados, con problemáticas que nos dicen en las subdependencias que no dan a vasto con los recursos operativos que tienen, no solamente me refiero a la cuestión logística de las unidades sino también al recurso humano que hoy por hoy es tan necesario”, reconoció Quintas.

Sobre el final de su discurso, Quintas destacó que desde el Municipio “iniciamos todas las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que el 21 de agosto de este año hayamos podido inaugurar la base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediata. Es muy importante porque si bien estamos acostumbrados a la dinámica de trabajo que tiene esta especialidad de la provincia de Buenos Aires hay que saber reconocer que su presencia en las calles y caminos del Partido de Olavarría ha sido muy positiva”.

Para el cierre celebró que “hoy estén representadas casi la totalidad de las dependencias policiales, tanto de seguridad como de las sedes descentralizadas del partido de Olavarría en este Teatro Municipal, que pone en evidencia el trabajo coordinado y conjunto que venimos haciendo. Nada más que decirles que muy feliz día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para cada uno de los camaradas que se encuentran hoy acá presentes, y desearles a la totalidad de los asistentes a este emotivo acto unas muy felices fiestas”.

Tras su discurso, se inició la entrega de los reconocimientos a los efectivos policiales por su desempeño en el año, para celebrar de esta manera el día que conmemora la creación de la policía de la provincia de Buenos Aires.