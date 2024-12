“Los Charros estamos vigentes desde el año 1993 y eso es muy meritorio”

Omar Rossi, cantante actual de la legendaria banda de cumbia “Los Charros”, dialogó con Radio Olavarría en la previa a la presentación que brindarán en la ciudad de Tapalque en el marco de las fiestas Pre navideñas que organiza el Municipio de la vecina ciudad. Rossi destacó el gran año que tuvo el grupo con la coronación en los premios Gardel y la vigencia que siguen teniendo en Argentina y Latinoamérica.